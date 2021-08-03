Пчелы против меда: на Сумщине создан антикоррупционный штаб Первое заседание антикоррупционного штаба открыл глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий.

Также участие в работе штаба приняли участие глава областного совета Виктор Федорченко, руководители структурных подразделений облгосадминистрации и территориальных подразделений центральных органов исполнительной власти.

«Вопросы, которые мы с вами будем обрабатывать в рамках этого штаба, касаются соблюдения законодательства на территории Сумской области. Вместе с руководством областного совета, как областная власть, мы ставим перед собой задачу - наведение порядка на территории области. Проблем много, это и вопросы экологии, и наполнение местных бюджетов и соблюдение земельного законодательства, и другие важные вопросы, которые мы будем обрабатывать», - рассказал Дмитрий Живицкий.

Также чиновник отметил, что в решении всех насущных вопросов должны помогать органы местного самоуправления.

«Настраиваемся совместно на конструктивную работу, на поиск механизмов решения проблем, возникающих на территории области. Отписок и отговорок мы не принимаем. Есть проблема - должны быть и пути ее решения», - подчеркнул Дмитрий Живицкий.

Жаль, он не спросил у Виктора Федорченко, как его фирме достаются земельные участки в Сумах в обход закона и правил…