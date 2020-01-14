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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:31134

На Сумщине 4-й год не могут начать суд над разгонщиками Майдана

В очередной раз отложено подготовительное судебное заседание по делу в отношении бывших прокурора Сумской области, заместителей и прокуроров прокуратуры. Сум, следователей Сумского ГО УМВД Украины в Сумской области.

Из-за неявки защитников обвиняемых Белопольский райсуд отложил подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинительному акту по фактам незаконного препятствования в январе 2014 года организации и проведения собраний и митингов в г. Сумы путем безосновательного привлечения граждан, принимавших в них участие, к уголовной ответственности и содержания их под стражей в качестве меры пресечения, а также по факту совершения заведомо незаконного задержания, по признакам уголовных преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 371, частью 1 статьи 372, статьей 340, частью 2 статьи 343 Уголовного кодекса Украины, на 13.00 31.08.2021.

Председательствующий судья - Замченко А.А.

Поиск процессуальных решений по данному делу можно осуществить в Едином государственном реестре судебных решений по №592 / 7744/18.

Для информации: санкция части 3 статьи 371 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Санкция части 1 статьи 372 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Санкция статьи 340 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на тот же срок.

Санкция части 2 статьи 343 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 4 лет.

Досуг Разгон майдана
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