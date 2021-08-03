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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:5843

До Шостки були передані цікаві історичні речі, пов’язані із гетьманом Скоропадським

В "Історичній майстерні Скоропадських" у Шостці відбулась нарада за участю Народного художника України Анатолія Гайдамаки та представників Центрального Державного архіву України.

Народний художник України Анатолій Гайдамака наголосив, що для України в 30-й рік її Незалежності важливо відроджувати історичні пам’ятки. І Харлампіївський монастир, в якому знаходиться усипальниця родини гетьманів Скоропадських, не повинен бути виключенням. Треба зазначити, що Анатолій Гайдамака займатиметься оформленням музею Скоропадського у Гамаліївці. «Я та моя команда готові прикласти усі свої зусилля для цього. Я із задоволенням хочу працювати у Шостці. Зробити музей Скоропадського - це наш святий обов’язок», - зазначив Анатолій Гайдамака.

Під час наради до музею Скоропадських був переданий новий експонат з Державного центрального історичного архіву України. «Це універсал гетьмана Скоропадського Івана Івановича та царські грамоти на право володіння селами та хуторами, млинами та іншими володіннями Харлампіївського Гамаліївського монастиря», - пояснила провідний археограф ЦДІАК України, член НСКУ, к.і.н. Леся Іванченко.

 

Універсал є сканованою копією. Оригінал зберігається у Державному центральному історичному архіві України. Він - невеличка частка історичних документів по Гамаліївському монастирю, які знаходяться у цій Держустанові. «Я нещодавно стикнулась з архівом. І я розумію, що надзвичайно дорого робити такі копії. Це величезний вклад – не одна тисяча гривень. Це надзвичайно якісний, повнорозмірний екземпляр», - зазначила очільниця шосткинського осередку Українського товариства охорони пам’яток історії та культури Олена Чанцева-Коваленко.

Кінцевий етап робочої зустрічі відбувся у Гамаліївському монастирі, де фахівці могли наочно ознайомитись з історичною будівлею, пише Шостка-ньюз.

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