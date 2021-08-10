Сумские патрульные обнаружили пропавшего без вести, которого уже больше недели разыскивали родные Недавно экипаж патрульных получил вызов на улицу Косовщинская, где контролер городского автобуса просила помощи, потому что не могла усмирить мужчину, который в состоянии опьянения не хотел платить за проезд и вел себя агрессивно.

На месте происшествия патрульные роты тактико-оперативного реагирования (ТОР) провели с 60-летним гражданином профилактическую работу. А проверив его личность по имеющимся полицейским базам данных, выяснили, что мужчину уже больше недели разыскивают родные из Краснопольского района.

Гражданина патрульные доставили в Сумское районное управление полиции и передали следователям для выяснения всех обстоятельств происшествия.