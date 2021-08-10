Сумские патрульные обнаружили пропавшего без вести, которого уже больше недели разыскивали родные

На месте происшествия патрульные роты тактико-оперативного реагирования (ТОР) провели с 60-летним гражданином профилактическую работу. А проверив его личность по имеющимся полицейским базам данных, выяснили, что мужчину уже больше недели разыскивают родные из Краснопольского района.
Гражданина патрульные доставили в Сумское районное управление полиции и передали следователям для выяснения всех обстоятельств происшествия.
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