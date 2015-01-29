Мэр Сум расщедрился на стипендии спортсменам и тренерам Мэр Сум Александр Лысенко назначил персональные премии городского головы лучшим тренерам Сум и стипендии городского головы ведущим спортсменам.

Пять лучших сумских тренеров получат выплаты, предусмотренные бюджетом Сумской городской территориальной громады в общей сумме 50 тыс. грн. Среди них: заслуженный тренер Украины по биатлону Виктор Шамрай, заслуженный тренер Украины по биатлону Николай Сердюк, заслуженный тренер Украины по хоккею на траве Светлана Макаева, тренер СДЮСШОР им. Владимира Голубничего по легкой атлетике Юрий Штанов и тренер-преподаватель по спортивной акробатике КДЮСШ № 2 Виктория Коржова.

Выплата стипендий городского головы во втором полугодии 2021 года касается 30 ведущих спортсменов, отличившихся на чемпионатах области, Украина, на Кубке Мира по олимпийским и неолимпийским видам спорта (дзюдо, стрельба из лука, легкая атлетика, каратэ, хоккей на траве, кикбоксинг, радиоспорт, грэпплинг, бокс, гребля на байдарках и каноэ, плавание, лыжные гонки, пауэрлифтинг, спортивная аэробика, биатлон, тхэквандо, спортивное ориентирование, мотоциклетный спорт).

Их получат спортсмены категории «Мужчины и женщины» - 10 человек по 2270 грн, спортсмены категории «Юниоры и юниорки» - 10 человек по 1816 грн, спортсмены категории «Юноши и девушки» - 10 человек по 1362 грн.