Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:00329

Мэр Сум расщедрился на стипендии спортсменам и тренерам

Мэр Сум Александр Лысенко назначил персональные премии городского головы лучшим тренерам Сум и стипендии городского головы ведущим спортсменам.

Пять лучших сумских тренеров получат выплаты, предусмотренные бюджетом Сумской городской территориальной громады в общей сумме 50 тыс. грн. Среди них: заслуженный тренер Украины по биатлону Виктор Шамрай, заслуженный тренер Украины по биатлону Николай Сердюк, заслуженный тренер Украины по хоккею на траве Светлана Макаева, тренер СДЮСШОР им. Владимира Голубничего по легкой атлетике Юрий Штанов и тренер-преподаватель по спортивной акробатике КДЮСШ № 2 Виктория Коржова.

Выплата стипендий городского головы во втором полугодии 2021 года касается 30 ведущих спортсменов, отличившихся на чемпионатах области, Украина, на Кубке Мира по олимпийским и неолимпийским видам спорта (дзюдо, стрельба из лука, легкая атлетика, каратэ, хоккей на траве, кикбоксинг, радиоспорт, грэпплинг, бокс, гребля на байдарках и каноэ, плавание, лыжные гонки, пауэрлифтинг, спортивная аэробика, биатлон, тхэквандо, спортивное ориентирование, мотоциклетный спорт).

Их получат спортсмены категории «Мужчины и женщины» - 10 человек по 2270 грн, спортсмены категории «Юниоры и юниорки» - 10 человек по 1816 грн, спортсмены категории «Юноши и девушки» - 10 человек по 1362 грн.

Спорт Мэрская стипендия
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

27.02.2019 12:28

Сумские тренеры будут получать персональные премии от мэра

Сегодня, 27 февраля, Сумской горсовет проголосовал за решение «Об утверждении положений о порядке назначения стипендий городского головы талантливым спортсменам и...

25.01.2019 14:02

В Сумах 20 школьников будут получать по 350 грн от мэра

В Сумах одаренные ученики - победители олимпиад, турниров и конкурсов получать именные стипендии городского головы....

24.01.2018 08:06

30 сумских спортсменов будут получать мэрские стипендии (список)

Состоялось заседание комиссии по назначению стипендий городского головы талантливым спортсменам города на первое полугодие 2018 года....

30.12.2015 17:28

Сумские победители олимпиад будут получать мэрскую стипендию

Мэр Сум Александр Лысенко подписал решение о назначении одаренным ученикам - победителям международных, всеукраинских олимпиад, турниров и конкурсов с 1...

29.01.2015 08:45

Сумским вундеркиндам назначили мэрские стипендии

На протяжении полугода 15 школьников города будут получать именные стипендии городского головы....

Новости

На Сумщине еще 18 случаев заболевания коронавирусом: 1 летальный (подробности)
Сегодня 08:36
На Донбассе погиб военный с Сумщины
07.08.2021 20:43
Засмічення земель у Сумах небезпечними відходами завдало державі понад 12 млн. грн. збитків
Сегодня 18:16
На Сумщине 4-й год не могут начать суд над разгонщиками Майдана
Сегодня 17:31
На завтра мэр Сум созывает срочную сессию горсовета
Сегодня 17:23
На Сумщине ожидается снижение температуры воздуха
Сегодня 17:01
Пчелы против меда: на Сумщине создан антикоррупционный штаб
Сегодня 16:58
На Сумщине решают, как утилизировать медотходы, завозимые со всей Украины
Сегодня 16:29
Сумские патрульные обнаружили пропавшего без вести, которого уже больше недели разыскивали родные
Сегодня 16:15
Мэр Сум расщедрился на стипендии спортсменам и тренерам
Сегодня 16:00
В Сумах будут судить замдиректора ООО за сжигание опасных медицинских отходов
Сегодня 15:25
На «Площади звезд» в Киеве открыли именные звезды сестер Семеренко
Сегодня 14:32
view counter

Статьи

Надія Вайло: «Громада це не бізнес. Це люди»
Вчера 13:38
JUNGO: быстрый поиск вакансий и специалистов в IT-индустрии
07.08.2021 21:38
"Історичні бої, коноплі та музика". На Сумщині у серпні відбудуться 10 фестивалів
06.08.2021 13:10
«Інструкція для чайників»: як не стати браконьєром
05.08.2021 13:22
Сучасний безопераційний метод лікування геморою
05.08.2021 12:17
Арест банковских счетов: что делать и как предотвратить?
05.08.2021 12:05
Правда или миф? Фильтруем новости о вакцинации от COVID-19
05.08.2021 11:46
Усиление ответственности за домашнее насилие. Главное в законе
05.08.2021 11:43
Сумчанка собирается покорять мир
05.08.2021 10:13
Громадський бюджет Сумської міської територіальної громади: новації та особливості
05.08.2021 09:04
Ігор Черненко: «У Сумах є проблема з сильними гравцями, незважаючи на високий рівень місцевого чемпіонату»
03.08.2021 16:38
Якщо придбаний товар виявився неякісним: роз’яснення юристів
03.08.2021 15:44
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.10
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Неідеальний чоловік (Марія Шрадер, 2021)
Неідеальний чоловік (Марія Шрадер, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 14.30; 18.40
Володарі вулиць (Джон Своб, 2019)
Володарі вулиць (Джон Своб, 2019)
Кино Планета Кіно
10.00; 22.20
Час (М. Найт Ш'ямалан, 2021)
Час (М. Найт Ш'ямалан, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.25
Загін самогубців: Місія навиліт (Джеймс Ганн, 2021)
Загін самогубців: Місія навиліт (Джеймс Ганн, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.15; 20.10
Круїз по джунглях (Жауме Кол'єт-Серра, 2020)
Круїз по джунглях (Жауме Кол'єт-Серра, 2020)
Кино Планета Кіно
10.10; 13.40; 16.15; 18.50; 21.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.