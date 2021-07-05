В Сумах еще две смерти на воде

По сообщению отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения, в Псле обнаружили тела двух мужчин.
Тела погибших обнаружили в воде в районе Барановки и на ул. Криничная.
Установлена личность одного погибшего - это житель Сум, 1984 года рождения.
Всего в этом купального сезона в Сумах спасатели подняли на поверхность тела десять утопленников.
Специалисты отдела по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения, а также городской спасательно-водолазной службы призывают сумчан быть крайне осторожными на отдыхе у водоемов и неукоснительно соблюдать правила поведения. Прежде всего - не купаться в незнакомых местах, ни в коем случае не заходить в воду в нетрезвом состоянии, не заплывать слишком далеко и не оставлять без присмотра детей.
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