На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание сухой растительности

На тушение направили отделения дежурного караула 16-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытии на место вызова было установлено, что огонь охватил кустарники. Порывами ветра пламя быстро распространялось. В 18:51 пожар удалось локализовать на площади 20 кв. м, а в 19:04 - ликвидировать.
Всего на тушение привлекалось от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям 3 человека личного состава и 1 единица техники.
По предварительным выводам специалистов, допустимая причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Спасатели в очередной раз призывают граждан быть максимально осторожными в обращении с огнем, не сжигать мусор и остатки сухой растительности. Помните, что при данных температурных показателях даже самый маленький уголек может вызвать масштабное возгорание. При обнаружении признаков пожара на открытой территории или в лесной местности немедленно звоните на номер экстренного вызова «101», сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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