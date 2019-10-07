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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах новый мурал – с Куртом Кобейном

В субботу, 7 августа, в Сумах открылся новый мурал на территории Зеленого Театра, в центральном парке.

Рисунок посвящен солисту группы «Nirvana» Курту Кобейну. Автором работы является известный украинский стрит-арт художник Александр Корбан.

5 дней вдохновенной работы и результат - мурал в стиле pop-art и реализма. Это не просто новый рисунок на стенах ЗТ, это продолжение тематики муралров #легенди_не_вмирають.

По словам художника, он давно хотел нарисовать Курта Кобейна, и именно в Сумах творческие планы воплотились в реальность.

«Рисунки Александра Корбана украшают стены городов по всей Украине и за ее пределами, поэтому это замечательно, что Сумы будут в списке современных городов по стрит-артом такого уровня. Особенно здесь, в Зеленом театре», - прокомментировал Андрей Збукарев, глава ОО «Зеленый театр «Сумы».

Досуг Зеленый театр Мурал
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