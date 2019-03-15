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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:21376

На Сумщине показывают только два телеканала

С утра почти на всей территории Украины не работают общенациональные телевизионные каналы, прием которых осуществляется через цифровой приемник Т2.

По информации руководителя Сумского филиала КРРТ Николая Мельника, в эфире только региональные программы - UA:СУМИ и ВИДИКОН.

Причина отсутствия приема - технические проблемы в сети ООО "Зеонбуд" (г. Киев), осуществляющем трансляцию цифровых каналов: повреждены линии оптоволокна, которыми они передают сигнал оператору, который дальше поднимает на спутник.

Сейчас идут восстановительные работы. Сообщила в Фейсбуке представитель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания в Сумской области Лариса Якубенко.

Общество Телевидение
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