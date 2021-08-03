На Сумщине очередная авария в мопедистом Дорожно-транспортное происшествие с участием мототранспорта произошло 9 августа в поселке Шалыгино, что на Глуховщине.

О дорожно-транспортном происшествии с потерпевшим полицейские узнали от медиков, которые объяснили, что к ним из дома был доставлен 41-летний житель поселка Шалыгино с тяжелой травмой головы. Родные пострадавшего рассказали врачам, что он упал с мопеда.

Выехав на место совершения ДТП, правоохранители предварительно установили - во время движения водитель указанного мототранспорта не справился с управлением и упал.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.