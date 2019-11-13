Прощание с экс-директором Сумской гимназии состоится завтра Прощание с бывшим директором Сумской гимназии № 1 Екатериной Бондаревой состоится завтра, 11 августа, в 12.00 в Свято-Воскресенском соборе.

Об этом сообщила нынешний директор гимназии Лариса Симоненко. Напомним: Екатерина Бондарева ушла из жизни сегодня, 10 августа. Она возглавляла гимназию почти 30 лет, до этого была директором школы № 12.