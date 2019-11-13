Прощание с экс-директором Сумской гимназии состоится завтра

Об этом сообщила нынешний директор гимназии Лариса Симоненко.
Напомним: Екатерина Бондарева ушла из жизни сегодня, 10 августа. Она возглавляла гимназию почти 30 лет, до этого была директором школы № 12.
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