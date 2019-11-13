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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Прощание с экс-директором Сумской гимназии состоится завтра

Прощание с бывшим директором Сумской гимназии № 1 Екатериной Бондаревой состоится завтра, 11 августа, в 12.00 в Свято-Воскресенском соборе.

Об этом сообщила нынешний директор гимназии Лариса Симоненко.

Напомним: Екатерина Бондарева ушла из жизни сегодня, 10 августа. Она возглавляла гимназию почти 30 лет, до этого была директором школы № 12.

Общество Екатерина Бондарева Похороны
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