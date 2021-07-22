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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские патрульные задержали двух воров

Ночью экипаж патрульных получил сообщение на улицу Привокзальную.

Заявительница рассказала, что сначала услышала звук ударов снаружи, а выглянув из окна, увидела двух подозрительных мужчин. Те «хозяйничали» у сараев, подозрительно оглядываясь.

За считанные минуты стражи порядка были на месте происшествия. Осмотрев дворовую территорию, инспекторы обнаружили двух мужчин, похожих по описанию. Во время проведения поверхностной проверки у одного из них были обнаружены различные инструменты: отвертки, ключи и провода. А вот его товарищ вообще сам находился в розыске.

Неподалеку патрульные обнаружили хозяйственное помещение с признаками проникновения в него. Для выяснения всех обстоятельств происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции. По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража с проникновением) УК. Продолжаются следственные действия.

Право Кража
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