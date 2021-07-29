Мэр Ахтырки сделал прививку от коронавируса

Об этом он сообщил в ходе аппаратного совещания 9 августа, пишет Ахтырский городской портал.
«Тенденция очень серьезная. Рост (заболеваемости - ред.) на треть каждую неделю. И это не только у нас, это по всему миру. Поэтому работайте со своими работниками, делайте прививки.
Скажу честно, вчера и я сделал прививку. Не думал, но сделал. Потому что хочу болеть».
На вопрос о вакцине, Павел Кузьменко ответил, что прививка сделана вакциной MODERNA.
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