Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:44483

Мэр Ахтырки сделал прививку от коронавируса

Ахтырский городской голова Павел Кузьменко сделал прививку от заболевания COVID-19.

Об этом он сообщил в ходе аппаратного совещания 9 августа, пишет Ахтырский городской портал.

«Тенденция очень серьезная. Рост (заболеваемости - ред.) на треть каждую неделю. И это не только у нас, это по всему миру. Поэтому работайте со своими работниками, делайте прививки.

Скажу честно, вчера и я сделал прививку. Не думал, но сделал. Потому что хочу болеть».

На вопрос о вакцине, Павел Кузьменко ответил, что прививка сделана вакциной MODERNA.

Общество Вакцинация
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Сумах на выходных заработает еще один центр вакцинации в ТРЦ
06.08.2021 15:57

В Сумах на выходных заработает еще один центр вакцинации в ТРЦ

В Сумах в эти выходные будет работать еще один центр вакцинации - в ТРЦ «Атриум»....

Какие пункты вакцинации от СОVID-19 в Сумах будут работать на выходных
06.08.2021 09:38

Какие пункты вакцинации от СОVID-19 в Сумах будут работать на выходных

Для предупреждения инфицирования SARS-COV-2 управления здравоохранения призывает сумчан активно вакцинироваться от GOVID-19....

Всех сумских педагогов не успеют привить до 1 сентября
04.08.2021 09:18

Всех сумских педагогов не успеют привить до 1 сентября

Управление образования и науки приглашает педагогов Сумской городской территориальной громады в четверг, 5 августа, на прививку от COVID-19....

В Сумах в универмаге «Киев» будут вакцинировать по вечерам
03.08.2021 15:14

В Сумах в универмаге «Киев» будут вакцинировать по вечерам

На сегодня в Сумской области работает 131 пункт вакцинации, они развернуты в каждой территориальной громаде области....

На выходных в Сумах будут работать 4 центра вакцинации
29.07.2021 14:51

На выходных в Сумах будут работать 4 центра вакцинации

В эти выходные, 31 июля и 1 августа, в Сумах продолжат работать центры массовой вакцинации от COVID-19....

view counter

Статьи

Надія Вайло: «Громада це не бізнес. Це люди»
Вчера 13:38
JUNGO: быстрый поиск вакансий и специалистов в IT-индустрии
07.08.2021 21:38
"Історичні бої, коноплі та музика". На Сумщині у серпні відбудуться 10 фестивалів
06.08.2021 13:10
«Інструкція для чайників»: як не стати браконьєром
05.08.2021 13:22
Сучасний безопераційний метод лікування геморою
05.08.2021 12:17
Арест банковских счетов: что делать и как предотвратить?
05.08.2021 12:05
Правда или миф? Фильтруем новости о вакцинации от COVID-19
05.08.2021 11:46
Усиление ответственности за домашнее насилие. Главное в законе
05.08.2021 11:43
Сумчанка собирается покорять мир
05.08.2021 10:13
Громадський бюджет Сумської міської територіальної громади: новації та особливості
05.08.2021 09:04
Ігор Черненко: «У Сумах є проблема з сильними гравцями, незважаючи на високий рівень місцевого чемпіонату»
03.08.2021 16:38
Якщо придбаний товар виявився неякісним: роз’яснення юристів
03.08.2021 15:44
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.10
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Неідеальний чоловік (Марія Шрадер, 2021)
Неідеальний чоловік (Марія Шрадер, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 14.30; 18.40
Володарі вулиць (Джон Своб, 2019)
Володарі вулиць (Джон Своб, 2019)
Кино Планета Кіно
10.00; 22.20
Час (М. Найт Ш'ямалан, 2021)
Час (М. Найт Ш'ямалан, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.25
Загін самогубців: Місія навиліт (Джеймс Ганн, 2021)
Загін самогубців: Місія навиліт (Джеймс Ганн, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.15; 20.10
Круїз по джунглях (Жауме Кол'єт-Серра, 2020)
Круїз по джунглях (Жауме Кол'єт-Серра, 2020)
Кино Планета Кіно
10.10; 13.40; 16.15; 18.50; 21.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.