Мэр Ахтырки сделал прививку от коронавируса Ахтырский городской голова Павел Кузьменко сделал прививку от заболевания COVID-19.

Об этом он сообщил в ходе аппаратного совещания 9 августа, пишет Ахтырский городской портал.

«Тенденция очень серьезная. Рост (заболеваемости - ред.) на треть каждую неделю. И это не только у нас, это по всему миру. Поэтому работайте со своими работниками, делайте прививки.

Скажу честно, вчера и я сделал прививку. Не думал, но сделал. Потому что хочу болеть».

На вопрос о вакцине, Павел Кузьменко ответил, что прививка сделана вакциной MODERNA.