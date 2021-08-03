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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:06478

В Сумах авария на Харьковском мосту

Сегодня, 10 августа, около 10.30 произошло ДТП на Харьковском мосту.

Как сообщают очевидцы, «Сузуки» догнал «Фольксваген» перед светофором.

Подробности позже…

Общество Дтп
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Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.10
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Неідеальний чоловік (Марія Шрадер, 2021)
Неідеальний чоловік (Марія Шрадер, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 14.30; 18.40
Володарі вулиць (Джон Своб, 2019)
Володарі вулиць (Джон Своб, 2019)
Кино Планета Кіно
10.00; 22.20
Час (М. Найт Ш'ямалан, 2021)
Час (М. Найт Ш'ямалан, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.25
Загін самогубців: Місія навиліт (Джеймс Ганн, 2021)
Загін самогубців: Місія навиліт (Джеймс Ганн, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.15; 20.10
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Круїз по джунглях (Жауме Кол'єт-Серра, 2020)
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10.10; 13.40; 16.15; 18.50; 21.30

Фото

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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