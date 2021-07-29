Жительнице Сумщины дали 5 лет условно за поножовщину с сожителем

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина поссорилась с мужчиной, с которым проживает в одной квартире, и ударила его кухонным ножом. Возможно, она хотела ударить его в сердце, потому что попала ножом в область левой лопатки, чем вызвала проникающее ранение, пишет Ахтырский городской портал.
Мужчина получил тяжкие телесные повреждения в виде проникающей в левую плевральную полость колото-резаной раны левой половины грудной клетки в лопаточном участке с повреждением легкого, умеренного пневмоторакса слева, подкожной эмфиземы левой половины грудной клетки и боковой поверхности шеи слева.
В судебном заседании женщина свою вину признала полностью, искренне раскаялась, а потерпевший попросил строго не наказывать ее.
Суд постановил назначить обвиняемой наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы.
На основании ст. 75 УК Украины обвиняемого освободили от отбывания наказания в виде лишения свободы с испытательным сроком на 3 (три) года.
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