Жительнице Сумщины дали 5 лет условно за поножовщину с сожителем Суд г. Ахтырка вынес приговор женщине, которая ударила сожителя ножом.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина поссорилась с мужчиной, с которым проживает в одной квартире, и ударила его кухонным ножом. Возможно, она хотела ударить его в сердце, потому что попала ножом в область левой лопатки, чем вызвала проникающее ранение, пишет Ахтырский городской портал.

Мужчина получил тяжкие телесные повреждения в виде проникающей в левую плевральную полость колото-резаной раны левой половины грудной клетки в лопаточном участке с повреждением легкого, умеренного пневмоторакса слева, подкожной эмфиземы левой половины грудной клетки и боковой поверхности шеи слева.

В судебном заседании женщина свою вину признала полностью, искренне раскаялась, а потерпевший попросил строго не наказывать ее.

Суд постановил назначить обвиняемой наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы.

На основании ст. 75 УК Украины обвиняемого освободили от отбывания наказания в виде лишения свободы с испытательным сроком на 3 (три) года.