У кого в Сумах сегодня сухие краны? Отдел «Служба 15-80» сообщает о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, требующих отключения воды.

Речь идет о зданиях по адресам: ул. Петропавловская, 106, пер. 9 Мая, 4, ул. Прокофьева, 30 (замена кранов холодной и горячей воды в квартире), ул. Прокофьева, 31 (замена стояков горячей и холодной воды в квартирах), ул. Харьковская, 54 (замена труб канализации в квартире), ул. СКД, 21, ул. Менделеева, 4 (замена полотенцесушителя в квартирах), ул. Глинки, 11 (замена труб горячей и холодной воды в квартире), ул. Мира, 9 (замена крана горячей воды в квартирах), ул. Ковпака, 29 (замена стояков горячей и холодной воды в квартире), ул. Котляревского, 3/1 (замена труб холодной воды в квартире), ул. Ярослава Мудрого, 15 пр-т Курский, 127 (замена кранов холодной и горячей воды в квартирах), ул. Ковпака, 23, ул. Ильинская, 10 (установка счетчиков холодной и горячей воды в квартирах), пр-т Курский, 51, ул. Ковпака, 55, ул. Леси Украинский, 6 (замена кранов, стоек и труб по холодной и горячей воде в квартирах).