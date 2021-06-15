На Сумщине разыграли кубок по хоккею на роликах Турнир на Кубок главы Поповского сельского совета по хоккею на роликах с мячом среди ветеранов, посвященный 30-й годовщине Независимости Украины, состоялся в эти выходные на площадке Конотопского профессионального аграрного лицея.

За главный приз боролись четыре команды - хоккеисты из Киева и Харьковв, СКИФ из Чугуева Харьковской области, а также хозяева площадки - команда «Феникс» Поповского сельского совета, пишет Конотоп.сити.

Соревнования проходили по весьма оригинальной схеме - 7 августа квартет участников сыграл в один круг между собой, а в воскресенье соревнования продолжились по олимпийской системе - первая команда сыграла с четвертой, а вторая - с третьей. Победители этих пар в решающем поединке разыграли главный приз, а проигравшие - в утешительном поединке определили обладателя бронзовых медалей.

Хозяева площадки - команда «Феникс» - отлично сыграли первый день. Без единого пропущенного мяча они победили киевлян 5:0, харьковчан 3:0 и чугуевских хоккеистов 2:0. В итоге - первое место и самый слабый соперник в полуфинале.

Также не пропускали наши земляки и в полуфинале. Они победили команду Харькова 1:0. Второй полуфинал закончился нулевой ничьей, и лишь в серии послематчевых буллитов столичные хоккеисты доказали свое превосходство над скифами. В игре за третье место скифы несколько реабилитировались, доведя свое преимущество над земляками из Харькова.

В решающей игре «Феникс» вновь встретился с киевлянами. За столичную команду, кстати, играл президент Всеукраинской федерации по этому виду спорта Андрей Поддубный. Видимо, его присутствие на площадке и помогла гостям открыть счет. Однако в самом начале третьего периода капитан «Феникса» Юрий Лисогор друг за другом забросил два мяча в ворота киевлян. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

В итоге главный приз получил «Феникс», второе место заняли киевские хоккеисты, третьим призером стал СКИФ. Организаторы турнира начали ряд индивидуальных призов. В частности, лучшим игроком команды «Феникс» был признан Никита Сасим, приз лучшего вратаря турнира получил Владислав Шестопалов, лучшего нападающего - Юрий Лисогор.