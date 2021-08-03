В Шосткинском районе две женщины стали жертвами мошенников Шосткинка поддалась на провокацию псевдобанкира и перечислила ему 10 000 гривен якобы за разблокировку банковской карты, а глуховчанка перешла по ссылке, которую ей прислал в частной переписке «покупатель», и ввела там данные своей банковской карты и код из банка. В результате с ее счета исчезло более 21 000 гривен.

С заявлением о мошенничестве в полицию Шостки обратилась 51-летняя местная жительница. Она рассказала, что на ее мобильный телефон позвонил неизвестный, который в разговоре назвался сотрудником банка. Последний рассказал женщине, что ее финансовую карточку скоро заблокируют из-за истечения срока транзакций. Чтобы этого не произошло, телефонный собеседник предложил снять со счетов все доступные средства и перечислить их на указанный им номер банковской карточки. По словам «банкира», в дальнейшем они вернутся назад.

Шосткинка прислушивалась к советам телефонного собеседника и выполнила рекомендации. Когда же средства не вернулись - поняла, что стала жертвой афериста.

В Глухове 22-летняя местная жительница пыталась через известный Интернет-ресурс продать мед, разместив там соответствующее объявление. Через некоторое время с ней через мессенджер связалась женщина, которая предложила воспользоваться услугой «доставки сайта», отправив ей ссылки.

Перейдя по ним, глуховчанка ввела там данные своей «кредитки» и код из СМС, которое получила из банка. Позже она обнаружила, что вместо поступления денег на счет, оттуда исчезло 21 824 гривны.

По обоим фактам в полиции открыли уголовные производства по признакам ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которых проводятся мероприятия по установлению личностей аферистов, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.