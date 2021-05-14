Конотопчанка помогла сборной на чемпионате Европы В Грузии стартовал чемпионат Европы по гандболу среди девушек до 17 лет во втором дивизионе.

В первой игре сборная Украины встречалась с хозяйками турнира и уверенно победила 38:18. Четыре мяча на счету воспитанницы Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили Анастасии Ткач. Которая выступает за ГК «СумДУ».

Сегодня украинки сыграют с Люксембургом, в четверг – с Нидерландами.