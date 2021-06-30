Ушла из жизни многолетний директор Сумской гимназии № 1

«Сегодня ушла в вечность Человек-Легенда ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА БОНДАРЕВА, всем известная как директор Сумской гимназии № 1, Заслуженный работник образования Украины, учитель-методист, лауреат Всеукраинского конкурса «Учитель года-2001» в номинации «Руководитель года».
Соболезнования семье...
Щемит сердце...
Ушел из жизни человек прекрасной души, открытого и доброго сердца - бывший директор Сумской гимназии № 1. Низко склоняем голову, молимся за упокой души Бондаревой Екатерины Ивановны, учителя с большой буквы, талантливого руководителя, чуткой матери и бабушки.
Светлая добрая память о Екатерине Ивановне навсегда останется в сердцах тех, кто ее знал, любил и уважал, кого она учила.
Именно она возглавила первую в области украиноязычную гимназию и до последнего вздоха отдавала заведения свои силы, здоровье, пыл беспокойного сердца. За годы своей плодотворной деятельности Екатерина Ивановна воспитала не одно поколение успешных специалистов.
В эти скорбные дни разделяем неописуемый печаль и тоску ее близких и родных.
Светлая память о Екатерине Ивановне вечно жить в наших сердцах», - написала она.
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