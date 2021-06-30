Ушла из жизни многолетний директор Сумской гимназии № 1 О смерти бывшего директора гимназии (1992-2019) Екатерины Бондаревой сообщила в Фейбсуке нынешний директор Лариса Симоненко.

«Сегодня ушла в вечность Человек-Легенда ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА БОНДАРЕВА, всем известная как директор Сумской гимназии № 1, Заслуженный работник образования Украины, учитель-методист, лауреат Всеукраинского конкурса «Учитель года-2001» в номинации «Руководитель года».

Соболезнования семье...

Щемит сердце...

Ушел из жизни человек прекрасной души, открытого и доброго сердца - бывший директор Сумской гимназии № 1. Низко склоняем голову, молимся за упокой души Бондаревой Екатерины Ивановны, учителя с большой буквы, талантливого руководителя, чуткой матери и бабушки.

Светлая добрая память о Екатерине Ивановне навсегда останется в сердцах тех, кто ее знал, любил и уважал, кого она учила.

Именно она возглавила первую в области украиноязычную гимназию и до последнего вздоха отдавала заведения свои силы, здоровье, пыл беспокойного сердца. За годы своей плодотворной деятельности Екатерина Ивановна воспитала не одно поколение успешных специалистов.

В эти скорбные дни разделяем неописуемый печаль и тоску ее близких и родных.

Светлая память о Екатерине Ивановне вечно жить в наших сердцах», - написала она.