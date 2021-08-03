Сумская «Барса» выиграла серебро «Кубка Австралии» С 5 по 8 августа в г. Черкассы состоялся XII Всеукраинский турнир по футболу «Кубок Австралии» среди юношей 2011 года рождения.

Цвета футбольного центра «Барса» на этом турнире защищали подопечные Владимира Кравчука и Александра Мурашкина. В высшей лиге приняли участие 24 команды, которые были разделены на 6 групп.

«Барса» в группе F проиграла команде «Benfica» 2:3 и обыграла «Черноморец В» 2:1, «Volti» 3:2 и с первого места вышла в ¼ финала.

В четвертьфинале, «Барса» сошлась с «Черноморцем Ч», где единственный гол в поединке на 12 минуте второго тайма забил Максим Горенко.

В полуфинале «Барсу» ждала команда «Блохина Беланова». Матч был очень напряженным до последней секунды поединка. Первыми отличились игроки «Блохина Беланова» на 7 минуте. На 11 минуте Никита Худинов сравнял счет. Егор Говорун уже на 16 минуте выводит «Барсу» вперед. Во втором тайме соперник активизировался и на 30 минуте сравнял счет, но окончательную точку в противостоянии поставил Кирилл Юнак, который на 33 минуте вывел свою команду в финал.

В финале «Барса» встретилась с одесским «Черноморцем». Уже на 1 минуте благодаря Надину Альдалаину «Барса» вышла вперед. На 10 минуте неудачно сыграл наш голкипер на опережение, и соперник, воспользовавшись ошибкой, сравнял счет. А уже на 14 минуте автогол от нашего игрока принес победу «Черноморец». Матч завершился со счетом 1:2 в пользу одесситов.