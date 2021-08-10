На Сумщине еще 18 случаев заболевания коронавирусом: 1 летальный (подробности) По состоянию на 10 августа в Сумской области 78 704 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 18 человек (Белопольский район - 1, Великописаревский район - 1, Глухов - 1, Глуховский район - 1, Конотоп - 4, Конотопский район - 1, Ахтырка - 1, Ахтырский район - 1, Ромны - 3, Сумской район - 1, Тростянецкий район - 3).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1346 летальных случая, из них за минувшие сутки - 1 (Сумы - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76954 человек, из них за минувшие сутки - 14 (Кролевецкий район - 2, Лебедин - 3, Лебединский район - 3, Сумы - 4, Сумской район - 2).