Ринок праці на Сумщині: попит та пропозиції За інформацією Сумського обласного центру зайнятості, на ринку праці області суттєвим залишається дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили.

Станом на 9 серпня 2021 року, в середньому по області, на одне вільне робоче місце претендує 7 безробітних (на цю дату минулого року – 14 осіб).

Найбільша невідповідність попиту на робочу силу та її пропозиції у професійно-кваліфікаційному розрізі спостерігається серед кваліфікованих робітників сільського господарства (на 1 вакансію претендує 19 осіб), законодавців (17 осіб), працівників сфери торгівлі та послуг (12 осіб), технічних службовців, фахівців та представників найпростіших професій (по 10 осіб).

Найбільших труднощів з працевлаштуванням зазнають представники таких професій: касир, соціальний робітник, молодша медична сестра(санітарка), вчитель. Наприклад: для 78 безробітних касирів на сьогодні є 1 вакансія, для 126 соціальних робітників - 4 вакансії, для 134 безрообітних санітарок - 2 вакансії.

Нестача кадрів спостерігається серед представників таких професій: лікарів загальної практики-сімейних лікарів, електромонтерів, токарів, водіїв тролейбуса, слюсарів-інструментальників, операторів верстатів з програмним керуванням, фрезерувальнків.