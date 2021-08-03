Жителів та гостей Сумщини запрошують взяти участь в еко-фестивалі «Дикий мед» Святкове дійство відбудеться 14 серпня, початок о 13.00, в урочищі «Перша посадка» смт Зноб-Новгородське.

Різноманіття сортів меду, авторських «медовух» за оригінальними рецептами, смачний крем-мед, продукція для бджолярів – все це точно не залишить байдужими гостей фестивалю.

У програмі свята: ярмарок меду та виробів декоративно-ужиткового мистецтва, смачні дегустації, цікаві майстер-класи, кулінарні батли, робота виставок-продажів, іграшок, прикрас. Гостей чекатимуть веселі аніматори, інтерактивні майданчики, фотозони. Для найменших відвідувачів працюватимуть дитячі атракціони, аквагрим, краски Холі. Ввечері на гостей програми чекає яскрава концертна програма.

Прохання до гостей заходу бути в національному вбранні.

Програма заходу тут.