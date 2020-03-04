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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумские борцы отличились на чемпионате Украины

6-8 августа в пгт Затока (Одесская область) состоялся чемпионат Украины по пляжной борьбе среди кадетов, юниоров и взрослых.

В соревнованиях приняло участие около 300 участников почти со всех областей Украины.

Сумчане завоевали 4 бронзовые медали:

- в весовой категории 75 кг среди кадетов - Горобченко Александр;

- в весовой категории 65 кг - Гросу Богдан;

(спортсменов подготовил тренер-преподаватель Сергей Федина)

- в весовой категории 65 кг среди юниоров - Гелих Иван (тренер Руслан Лемешенко)

- в весовой категории 75 кг среди взрослых - Кирилл Мачула.

Спорт Пляжная борьба
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