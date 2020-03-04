Сумские борцы отличились на чемпионате Украины

В соревнованиях приняло участие около 300 участников почти со всех областей Украины.
Сумчане завоевали 4 бронзовые медали:
- в весовой категории 75 кг среди кадетов - Горобченко Александр;
- в весовой категории 65 кг - Гросу Богдан;
(спортсменов подготовил тренер-преподаватель Сергей Федина)
- в весовой категории 65 кг среди юниоров - Гелих Иван (тренер Руслан Лемешенко)
- в весовой категории 75 кг среди взрослых - Кирилл Мачула.
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