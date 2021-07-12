Мэр Сум снова заговорил о компенсации маршрутчикам из горбюджета Мэр Сум Александр Лысенко поручил транспортному отделу тщательно и всесторонне проанализировать представленные перевозчиками расчеты тарифа на проезд в городском общественном транспорте.

Городской глава отметил, что вопрос должен быть изучен с применением научного подхода, а механизм расчета тарифа должен быть доступен, прозрачен и понятен всем жителям города. При этом сам мэр почему-то забывает о том, как сам постоянно голосует за повышение тарифов, не понимая, откуда берутся цифры.

«Вопрос сложный, и сумчане должны понимать, что происходит. Необходимо изучить, аргументировать, и, если это действительно так, то надо уже принимать решение. У нас есть соответствующий механизм компенсаций, и мы должны знать четко, сколько нам надо на эту компенсацию, к какому тарифу мы можем с вами сделать, как это все будет происходить, - отметил городской голова. - Мы должны компенсационными методами помогать нашим жителям пользоваться транспортом. Необходимо знать четкие расчеты, какую компенсацию в случае необходимости нужно предоставлять, частным перевозчикам в том числе. Потому что сейчас Антимонопольный комитет говорит о том, что нет разницы коммунальное предприятие или частный перевозчик - они предоставляют услугу на равных условиях».

Александр Лысенко поручил начальнику отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг привлечь к расчету тарифа независимых экспертов, проверить все составляющие и предоставить доклад по данному вопросу на рассмотрение профильной депутатской комиссии и представителей исполнительного комитета: «Я понимаю, что сейчас цена на газ повышается на заправочных станциях, понимаю, что ожидается повышение минимальной заработной платы и условия оплаты должны увеличиваться для водителей, но, пожалуйста, проверьте все составляющие и обязательно отчитается депутатской комиссии и исполнительному комитету, потому что им за это голосовать».

Напомним: на прошлой неделе частные перевозчики говорили о стоимости проезда в 11-13 грн, коммунальный – 8-10 грн.