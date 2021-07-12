Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:54527

Мэр Сум снова заговорил о компенсации маршрутчикам из горбюджета

Мэр Сум Александр Лысенко поручил транспортному отделу тщательно и всесторонне проанализировать представленные перевозчиками расчеты тарифа на проезд в городском общественном транспорте.

Городской глава отметил, что вопрос должен быть изучен с применением научного подхода, а механизм расчета тарифа должен быть доступен, прозрачен и понятен всем жителям города. При этом сам мэр почему-то забывает о том, как сам постоянно голосует за повышение тарифов, не понимая, откуда берутся цифры.

«Вопрос сложный, и сумчане должны понимать, что происходит. Необходимо изучить, аргументировать, и, если это действительно так, то надо уже принимать решение. У нас есть соответствующий механизм компенсаций, и мы должны знать четко, сколько нам надо на эту компенсацию, к какому тарифу мы можем с вами сделать, как это все будет происходить, - отметил городской голова. - Мы должны компенсационными методами помогать нашим жителям пользоваться транспортом. Необходимо знать четкие расчеты, какую компенсацию в случае необходимости нужно предоставлять, частным перевозчикам в том числе. Потому что сейчас Антимонопольный комитет говорит о том, что нет разницы коммунальное предприятие или частный перевозчик - они предоставляют услугу на равных условиях».

Александр Лысенко поручил начальнику отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг привлечь к расчету тарифа независимых экспертов, проверить все составляющие и предоставить доклад по данному вопросу на рассмотрение профильной депутатской комиссии и представителей исполнительного комитета: «Я понимаю, что сейчас цена на газ повышается на заправочных станциях, понимаю, что ожидается повышение минимальной заработной платы и условия оплаты должны увеличиваться для водителей, но, пожалуйста, проверьте все составляющие и обязательно отчитается депутатской комиссии и исполнительному комитету, потому что им за это голосовать».

Напомним: на прошлой неделе частные перевозчики говорили о стоимости проезда в 11-13 грн, коммунальный – 8-10 грн.

Экономика Компенсация Маршрутчики Повышение тарифов Подорожание проезда
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

В Шостке повысили стоимость проезда в маршрутках
04.08.2021 17:14

В Шостке повысили стоимость проезда в маршрутках

Сегодня, 4 августа, состоялось заседание исполкома городского совета. Рассматривался и резонансный вопрос о тарифе на перевозку пассажиров на городских автобусных...

Сумские маршрутчики хотят поднять стоимость проезда до 13 грн
02.08.2021 09:45

Сумские маршрутчики хотят поднять стоимость проезда до 13 грн

Сегодня, 2 августа, во время аппаратного совещании в мэрии начальник транспортного отдела Сергей Яковенко сообщил о том, что частные перевозчики...

В Ахтырке проезд в маршрутках хотят поднять до 8 грн
28.07.2021 17:56

В Ахтырке проезд в маршрутках хотят поднять до 8 грн

На сайте Ахтырского городского совета опубликованы соответствующие проекты решений исполнительного комитета....

В Ахтырке хотят вдвое поднять тариф на вывоз мусора
16.07.2021 13:29

В Ахтырке хотят вдвое поднять тариф на вывоз мусора

Для жителей многоэтажек Ахтырки вывоз мусора скоро может стоить вдвое дороже....

У Сумах знову подорожчає вивезення сміття
12.07.2021 15:15

У Сумах знову подорожчає вивезення сміття

Обидва оператори вивезення ТПВ у Сумах планують підвищити тарифи....

Новости

На Сумщине 15 новых случаев заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 09:08
На Донбассе погиб военный с Сумщины
07.08.2021 20:43
Рятувальники провели профілактичний рейд по водним об`єктам на території Сумського району
Сегодня 17:55
Ринок праці на Сумщині: попит та пропозиції
Сегодня 17:36
Полицейские Шостки выясняют причины и обстоятельства ДТП с травмированным мотоциклистом
Сегодня 17:21
Сумские борцы отличились на чемпионате Украины
Сегодня 17:13
Мэр Сум снова заговорил о компенсации маршрутчикам из горбюджета
Сегодня 16:54
На Сумщине будут судить бывшего руководителя коммунального предприятия
Сегодня 16:45
Директора Сумской стоматполиклиники, пойманного на взятке, отстранили от должности
Сегодня 16:25
В Сумах пропал человек
Сегодня 16:06
Сумчан просят сообщать о зарослях амброзии
Сегодня 15:33
За неделю на Сумщине зарегистрировано 241 опасное событие
Сегодня 14:55
view counter

Статьи

Надія Вайло: «Громада це не бізнес. Це люди»
Сегодня 13:38
JUNGO: быстрый поиск вакансий и специалистов в IT-индустрии
07.08.2021 21:38
"Історичні бої, коноплі та музика". На Сумщині у серпні відбудуться 10 фестивалів
06.08.2021 13:10
«Інструкція для чайників»: як не стати браконьєром
05.08.2021 13:22
Сучасний безопераційний метод лікування геморою
05.08.2021 12:17
Арест банковских счетов: что делать и как предотвратить?
05.08.2021 12:05
Правда или миф? Фильтруем новости о вакцинации от COVID-19
05.08.2021 11:46
Усиление ответственности за домашнее насилие. Главное в законе
05.08.2021 11:43
Сумчанка собирается покорять мир
05.08.2021 10:13
Громадський бюджет Сумської міської територіальної громади: новації та особливості
05.08.2021 09:04
Ігор Черненко: «У Сумах є проблема з сильними гравцями, незважаючи на високий рівень місцевого чемпіонату»
03.08.2021 16:38
Якщо придбаний товар виявився неякісним: роз’яснення юристів
03.08.2021 15:44
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.10
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Неідеальний чоловік (Марія Шрадер, 2021)
Неідеальний чоловік (Марія Шрадер, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 14.30; 18.40
Володарі вулиць (Джон Своб, 2019)
Володарі вулиць (Джон Своб, 2019)
Кино Планета Кіно
10.00; 22.20
Час (М. Найт Ш'ямалан, 2021)
Час (М. Найт Ш'ямалан, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.25
Загін самогубців: Місія навиліт (Джеймс Ганн, 2021)
Загін самогубців: Місія навиліт (Джеймс Ганн, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.15; 20.10
Круїз по джунглях (Жауме Кол'єт-Серра, 2020)
Круїз по джунглях (Жауме Кол'єт-Серра, 2020)
Кино Планета Кіно
10.10; 13.40; 16.15; 18.50; 21.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.