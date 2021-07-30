Директора Сумской стоматполиклиники, пойманного на взятке, отстранили от должности

По ходатайству следователя и прокурора Окружной прокуратуры города Сумы решению суда 9 августа руководителя коммунальной поликлиники Сумского городского совета, подозреваемого в вымогательстве и получении неправомерной выгоды, отстранен от занимаемой должности до 30 сентября 2021 года.
Напоминаем, что по данным следствия, указанный служащий требовал 2 тыс. долларов США от физического лица за трудоустройство на должность врача в подчиненное ему медицинское учреждение. 30 июля руководитель задержан в порядке ст. 208 УК Украины во время получения всей суммы неправомерной выгоды. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 368 УК Украины.
Противоправную деятельность лица прекращено сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.
Напомним, что согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Напомним: речь идет о директоре Сумской городской стоматполиклинике Михаиле Сметанине.
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