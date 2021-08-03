Полицейские Шостки выясняют причины и обстоятельства ДТП с травмированным мотоциклистом

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с потерпевшим в полицию поступило около 20 часов вечера. На указанное место немедленно была направлена группа реагирования патрульной полиции и следственно-оперативная группа.
По предварительным данным, 51-летний водитель мотоцикла «Musstang» не справился с управлением и упал.
С тяжелыми травмами головы пострадавшего доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.
В полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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