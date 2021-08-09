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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:55271

Рятувальники провели профілактичний рейд по водним об`єктам на території Сумського району

У зв`язку з теплою погодою, ще більше громадян вирушить на відпочинок до водойм та лісів. Для того, щоб з ними не трапилось біди, рятувальники посилюють інформаційно-роз`яснювальну роботу cеред населення на території Сумського району.

Зокрема, 9 серпня у Сумському районі співробітники Сумського районного управління Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області завітали до місць відпочинку поблизу водойм. Там були проведені бесіди з відпочивальниками щодо правил безпеки на водних об`єктах. Інспекторський склад наголосив, що у жодному разі не можна заходити до водойми у нетверезому стані. Небезпечно запливати далеко від берега та пірнати на велику глибину, адже судоми можуть звести ноги, що найімовірніше призведе до загибелі. Важливо стежити одне за одним, а особливо — за дітьми. Для кращого засвоєння отриманої інформації присутні одержали тематичні пам`ятки.

Такі профілактичні рейди нагадують людям про необхідність бути обережними у повсякденному житті. Виконання простих правил безпеки дозволить зберегти життя та здоров`я не лише собі, а й іншим людям. Тому рятувальники й надалі проводитимуть відповідні заходи.

Сумське районне управління Головного управління Державної служби України  з надзвичайних ситуацій у Сумській області

Общество
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