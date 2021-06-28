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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах пропал человек

3 августа Литвиненко Николай Григорьевич, 30.04.1956 г.р., вышел из дома в районе ул. Кондратьева, 134, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 175 см, телосложение худощавое, круглое пятно на лбу с правой стороны, нет зубов, седые волосы. Был одет в клетчатую светлую рубашку с длинным рукавом, белую кепку с надписью «Audi», светлые брюки, темные сланцы. Всем, у кого есть информация о пропавшем, просьба звонить по номерам: (066) 362-69-62, (067) 995-92-50, (095) 597-34-78.

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Право Пропал без вести
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