В Сумскую колонию и СИЗО пытались переправить наркотики

В государственном учреждении «Сумская исправительная колония (№116)» при досмотре передачи, поступившей осужденному С., 1985 года рождения, от гражданки М., в зубной пасте было обнаружено сверток с кристаллообразным веществом белого цвета, внешне похожим на наркотическое.
Там же, при досмотре передачи, поступившей осужденному К., 1989 года рождения, от гражданина К., в фруктах было обнаружено вещество, по внешним признакам похожее на наркотическое.
В государственном учреждении «Сумской следственный изолятор», при досмотре передачи, поступившей заключенному Б., 1989 года рождения, от гражданина С., внутри соуса было выявлено резиновый сверток с прозрачным веществом, внешне похожим на наркотическое.
По всем фактам изъятия проводится проверка.
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