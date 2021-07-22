В Сумскую колонию и СИЗО пытались переправить наркотики В Сумах за неделю предупредили 3 попытки доставки запрещенных предметов в учреждения исполнения наказаний и следственных изоляторов Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции.

В государственном учреждении «Сумская исправительная колония (№116)» при досмотре передачи, поступившей осужденному С., 1985 года рождения, от гражданки М., в зубной пасте было обнаружено сверток с кристаллообразным веществом белого цвета, внешне похожим на наркотическое.

Там же, при досмотре передачи, поступившей осужденному К., 1989 года рождения, от гражданина К., в фруктах было обнаружено вещество, по внешним признакам похожее на наркотическое.

В государственном учреждении «Сумской следственный изолятор», при досмотре передачи, поступившей заключенному Б., 1989 года рождения, от гражданина С., внутри соуса было выявлено резиновый сверток с прозрачным веществом, внешне похожим на наркотическое.

По всем фактам изъятия проводится проверка.