Сумчан просят сообщать о зарослях амброзии

Ведомство обращается к жителям Сум с просьбой информировать о новых очагах опасного аллергена на улицах города Сумы по телефону 0542 77 90 25.
В свою очередь с перечнем площадей, на которых уже введен карантинный режим, граждане могут ознакомиться на сайте нашего управления по ссылке.
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