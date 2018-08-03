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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:33280

Сумчан просят сообщать о зарослях амброзии

Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области отмечает в начале бутонизации и цветения карантинного сорняка - амброзии полыннолистной.

Ведомство обращается к жителям Сум с просьбой информировать о новых очагах опасного аллергена на улицах города Сумы по телефону 0542 77 90 25.

В свою очередь с перечнем площадей, на которых уже введен карантинный режим, граждане могут ознакомиться на сайте нашего управления по ссылке.

Общество Амброзия
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