Сумчан просят сообщать о зарослях амброзии Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области отмечает в начале бутонизации и цветения карантинного сорняка - амброзии полыннолистной.

Ведомство обращается к жителям Сум с просьбой информировать о новых очагах опасного аллергена на улицах города Сумы по телефону 0542 77 90 25.

В свою очередь с перечнем площадей, на которых уже введен карантинный режим, граждане могут ознакомиться на сайте нашего управления по ссылке.