За неделю на Сумщине зарегистрировано 241 опасное событие Случаев гибели и травмирования людей на пожарах не зарегистрировано. Огнем уничтожено и повреждено 10 строений и 6 единиц автотракторной техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлено 67 оперативных выездов. Во время ликвидации пожаров спасены 15 зданий, 4 единицы автотракторной техники, материальных ценностей на общую сумму более 2 млн. 80 тыс. грн.

Как свидетельствует статистика, из-за жаркой и засушливой погоды значительно возросла опасность пожаров в природных экосистемах. Поэтому спасатели в очередной раз предупреждают население: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и крайне осторожными в обращении с огнем, не провоцируйте пожары в природных экосистемах. При обнаружении признаков пожара в лесу и на открытых территориях немедленно звонить в Службу спасения по телефону «101», сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.