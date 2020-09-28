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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:15384

Полицейские разоблачили жителя Сумщины в хранении и распространении видеозаписей с порнографией и в хранении наркотиков

В ходе отработки оперативной информации, сотрудники управления миграционной полиции Главного управления Национальной полиции в Сумской области и следователи Конотопского районного отдела полиции, под процессуальным руководством Конотопской окружной прокуратуры, разоблачили мужчину, который по месту жительства хранил и распространял порнографию.

Правонарушителем оказался 41-летний житель города Конотоп. Во время проведения обыска, у него по месту жительства было обнаружено и изъято ноутбук и мобильный телефон, на котором хранились файлы с порнографией, в том числе детской.

Кроме того, правоохранители обнаружили у мужчины марихуану в высушенном виде, весом примерно 10 граммов.

Сейчас злоумышленнику уже сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 301 «Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов», ч. 1 ст. 301-1 «Получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение» и ч. 1 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Порно
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