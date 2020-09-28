Полицейские разоблачили жителя Сумщины в хранении и распространении видеозаписей с порнографией и в хранении наркотиков В ходе отработки оперативной информации, сотрудники управления миграционной полиции Главного управления Национальной полиции в Сумской области и следователи Конотопского районного отдела полиции, под процессуальным руководством Конотопской окружной прокуратуры, разоблачили мужчину, который по месту жительства хранил и распространял порнографию.

Правонарушителем оказался 41-летний житель города Конотоп. Во время проведения обыска, у него по месту жительства было обнаружено и изъято ноутбук и мобильный телефон, на котором хранились файлы с порнографией, в том числе детской.

Кроме того, правоохранители обнаружили у мужчины марихуану в высушенном виде, весом примерно 10 граммов.

Сейчас злоумышленнику уже сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 301 «Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов», ч. 1 ст. 301-1 «Получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение» и ч. 1 ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.