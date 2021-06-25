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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:01569

На ремонте дорог в Сумах собрались ставить крест

Из-за бюрократических проволочек и недофинансирования в Сумах могут так и не сделать ни одного крупного ремонта дорог в этом году.

Вопрос поднял сегодня, 9 августа, во время аппаратного совещания в мэрии директор КП «Дорремстрой» Александр Вегера. Он попросил мэра Сум Александра Лысенко провести совещание по вопросу ремонта дорог. По его словам, из-за бюрократических проволочек и недофинансирования в этом году, скорее всего, можно поставить крест на ремонте дороги по проспекту Лушпы. Есть возможность сделать расширение дороги по ул. 20 лет Победы, так как тендер уже проведен, договор подписан. Также он посетовал на незавершенном ремонте по ул. Харьковская, который делали в прошлом году.

Мэр Сум пообещал провести совещание сегодня.

Напомним6 на ремонт Харьковской в прошлом году потратили около 100 млн грн, но сделали всего около 2/3 всей протяженности. При этом о продолжении ремонта в этом году почему-то забыли. А на въезде в город, где ремонт сделали, отсутствует уличное освещение.

Что касается ремонта пр. Лушпы, на который нужно около 100 млн грн, изначально планировалось выделить по 50 млн грн из городского бюджета и дорожного фонда, однако 50 млн грн дорожных средств экс-губернатор Сумщины Василий Хома снял на дороги в области. Новый губернатор Дмитрий Живицкий пообещал выделить 25 млн грн, еще 25 млн грн добавили из горбюджета. Но тендер так и не объявили.

Общество Ремонт дорог
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