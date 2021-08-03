В Сумах уменьшилось число заболевших коронавирусом

По ее словам, за прошлую неделю всего заболело 56 сумчан. Это на 3% меньше, чем неделей ранее. Две недели подряд в Сумах не фиксируются летальные случаи. Выздоровело за неделею 54 больных, среди них 4 ребенка и 2 медработника. За воскресенье в городе выявлено 4 случая заболевания коронавирусной инфекцией, 7 пациентов выздоровели. Летальных случаев - 0. По области 15 новых случаев, выздоровели 14, умерших нет.
Статистику предоставила сегодня, 9 августа, во время аппаратного совещания в мэрии главный специалист управления здравоохранения Наталья Кипенко....
По состоянию на 8 августа в Сумской области 78 671 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 7 августа в Сумской области 78 664 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
По состоянию на 6 августа в Сумской области 78 638 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....
Сейчас в 20 областях страны наблюдается рост уровня госпитализации, однако уже в течение ближайшей недели ожидается превышение уровня госпитализаций над...