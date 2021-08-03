Сколько сумчан лечатся от коронавируса в стационарах? Статистику предоставила сегодня, 9 августа, во время аппаратного совещания в мэрии главный специалист управления здравоохранения Наталья Кипенко.

По ее словам, в Сумах лечатся в стационарах 52 человека (-5 за неделю). В том числе в 5-й горбольнице лечится 7 человек, 4 получают кислородную терапию, трое в отделении интенсивной терапии, 1 на ИВЛ.

В больнице Святого Пантелеймона 12 больных, в том числе 1 в отделении интенсивной терапии.

В детской больнице 33 пациентов (-3), в том числе 2 в отделении интенсивной терапии, но это не связано с COVID-19. Также 54 (+6) человека с другими инфекционными патологиями.

Всего в городских больницах 284 свободных коек для взрослых, - все с кислородом, и 75 для детей, с кислородом 71.

Кроме того, сумчане лечатся в областном центре инфекционных болезней – 8 (+1), 4 в отделении интенсивной терапии. В областном госпитале для ветеранов 6 пациентов (-2).