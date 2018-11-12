В зоне ООС был ранен сумской военный Об этом сегодня, 9 августа, во время аппаратного совещания сообщил мэр Сум Александр Лысенко.

По его словам, во время обстрела в районе с. Пески, где погиб конотопчанин Ярослав Семеняка был ранен военный из Сум Верьовка Владимир Николаевич. Он прооперирован и находится в госпитале. Мэр дал поручение своим подчиненным выяснить ситуацию и помочь военному и семье.