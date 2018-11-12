В зоне ООС был ранен сумской военный

По его словам, во время обстрела в районе с. Пески, где погиб конотопчанин Ярослав Семеняка был ранен военный из Сум Верьовка Владимир Николаевич. Он прооперирован и находится в госпитале. Мэр дал поручение своим подчиненным выяснить ситуацию и помочь военному и семье.
Об этом сообщила начальник управления по вопросам ЧС и по делам защиты населения от последствий Чернобыльской катастрофы Шосткинского городского совета...
Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил мэр Шостки Николай Нога....
В военный госпиталь в Харькове доставили двух военнослужащих, раненых в Донецкой области 26 июля. Одна из них в тяжелом состоянии....
Как сообщила на своей странице в Фейсбук представитель волонтерской сообщества «Вместе победим» Наталья Максименко, раненого в зоне проведения операции объединенных...
7 ноября при выполнении воинских обязанностей Светлодарской дуге был тяжело ранен наш земляк, кролевчанин Гребенюк Алексей Михайлович, 1969 г.р....