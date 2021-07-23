Начало недели будет на Сумщине жарким и дождливым В первые дни новой недели на Сумщине ожидается жаркая, местами с небольшими кратковременными дождями и грозами погода.

9 августа: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью +15 .. + 20 °С, днем +25 .. + 30 °С. 10-11 августа: переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью +15 .. + 20 °С, днем +25 .. + 30 °С. 9-11 августа по области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс), поэтому будьте осторожны с огнем.