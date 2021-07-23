Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:00302

Начало недели будет на Сумщине жарким и дождливым

В первые дни новой недели на Сумщине ожидается жаркая, местами с небольшими кратковременными дождями и грозами погода.

9 августа: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью +15 .. + 20 °С, днем +25 .. + 30 °С.

10-11 августа: переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью +15 .. + 20 °С, днем +25 .. + 30 °С.

9-11 августа по области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс), поэтому будьте осторожны с огнем.

Общество Прогноз погоды
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Погода в Сумах: прогноз на выходные
06.08.2021 16:01

Погода в Сумах: прогноз на выходные

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что на выходных,...

На выходных на Сумщине сохранится преимущественно сухая, жаркая погода
30.07.2021 14:40

На выходных на Сумщине сохранится преимущественно сухая, жаркая погода

Об этом сообщает Сумской областной гидрометцентр....

На пятницу на Сумщине передают дожди
29.07.2021 17:09

На пятницу на Сумщине передают дожди

30 июля на Сумщине ожидается переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, гроза....

На Сумщине погоду будет определять антициклон
25.07.2021 15:51

На Сумщине погоду будет определять антициклон

В первые дни новой недели погоду на Сумщине определять антициклон. Ожидается преимущественно сухая, жаркая погода....

На Сумщине погода будет формироваться под влиянием антициклона
23.07.2021 14:09

На Сумщине погода будет формироваться под влиянием антициклона

На выходных погода Сумщины будет формироваться под влиянием антициклона. Ожидается умеренно теплая, сухая погода....

view counter

Статьи

JUNGO: быстрый поиск вакансий и специалистов в IT-индустрии
07.08.2021 21:38
"Історичні бої, коноплі та музика". На Сумщині у серпні відбудуться 10 фестивалів
06.08.2021 13:10
«Інструкція для чайників»: як не стати браконьєром
05.08.2021 13:22
Сучасний безопераційний метод лікування геморою
05.08.2021 12:17
Арест банковских счетов: что делать и как предотвратить?
05.08.2021 12:05
Правда или миф? Фильтруем новости о вакцинации от COVID-19
05.08.2021 11:46
Усиление ответственности за домашнее насилие. Главное в законе
05.08.2021 11:43
Сумчанка собирается покорять мир
05.08.2021 10:13
Громадський бюджет Сумської міської територіальної громади: новації та особливості
05.08.2021 09:04
Ігор Черненко: «У Сумах є проблема з сильними гравцями, незважаючи на високий рівень місцевого чемпіонату»
03.08.2021 16:38
Якщо придбаний товар виявився неякісним: роз’яснення юристів
03.08.2021 15:44
Путивльская громада – фактический банкрот! Кто в этом, на самом деле, виноват
03.08.2021 15:19
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Рок Доґ 2 (Марк Балдо, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
11.10
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Бебі Бос 2: Сімейний бізнес (Том МакГрат, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.00
Неідеальний чоловік (Марія Шрадер, 2021)
Неідеальний чоловік (Марія Шрадер, 2021)
Кино Планета Кіно
10.15; 14.30; 18.40
Володарі вулиць (Джон Своб, 2019)
Володарі вулиць (Джон Своб, 2019)
Кино Планета Кіно
10.00; 22.20
Час (М. Найт Ш'ямалан, 2021)
Час (М. Найт Ш'ямалан, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
20.25
Загін самогубців: Місія навиліт (Джеймс Ганн, 2021)
Загін самогубців: Місія навиліт (Джеймс Ганн, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.15; 20.10
Круїз по джунглях (Жауме Кол'єт-Серра, 2020)
Круїз по джунглях (Жауме Кол'єт-Серра, 2020)
Кино Планета Кіно
10.10; 13.40; 16.15; 18.50; 21.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.