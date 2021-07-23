Начало недели будет на Сумщине жарким и дождливым

9 августа: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью +15 .. + 20 °С, днем +25 .. + 30 °С.
10-11 августа: переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью +15 .. + 20 °С, днем +25 .. + 30 °С.
9-11 августа по области сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс), поэтому будьте осторожны с огнем.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что на выходных,...
Об этом сообщает Сумской областной гидрометцентр....
30 июля на Сумщине ожидается переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, гроза....
В первые дни новой недели погоду на Сумщине определять антициклон. Ожидается преимущественно сухая, жаркая погода....
На выходных погода Сумщины будет формироваться под влиянием антициклона. Ожидается умеренно теплая, сухая погода....