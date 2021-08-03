Липоводолинский «Альянс» не сумел сломить «Волынь» Сегодня, 8 августа, в Сумах прошел матч 3-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге.

Липоводолинский «Альянс» после паузы, связанной с желанием президента клуба сняться с турнира, а затем передачи клуба в другие руки, снова вышел на поле «Юбилейного». Соперником была луцкая «Волынь».

Игра завершилась сухой ничьей, хотя шансов было больше у хозяев. А в компенсированное арбитром время рефери не поставил «точку» в ворота лучан. В итоге 0:0.

После двух матчей у «Альянса» всего 1 очко.

Следующую игру липоводолинцы проведут в гостях против «ВПК-Агро» с Днепропетровщины.