В Сумах совершено разбойное нападение на кредитную организацию

Сегодня, 8 августа, в Сумское районное управление полиции поступило сообщение о разбойном нападении на одну из кредитных организаций города Сумы.
На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа, и введена в действие специальная полицейская операция.
Напуганная женщина, которая работает в организации кассиром, рассказала правоохранителям, что в помещение зашел неизвестный, одетый в защитную маску. Угрожая ножом, мужчина приказал заявительнице лечь на пол и завладел средствами из кассы в размере 11 319 гривен. После чего скрылся в неизвестном направлении.
Благодаря слаженной работе правоохранителей злоумышленника удалось обнаружить за несколько часов. Сотрудники патрульной полиции остановили маршрутное такси на выезде из города, где и обнаружили подозреваемого. При нем находился нож и похищенные деньги. Разбойником оказался 37-летний житель Сумского района.
Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Открытое уголовное производство по ч.1 ст. 187 «Разбой» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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