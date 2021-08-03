Вниманию любителей мороженого на Сумщине: в сладком продукте обнаружили опасную добавку

Сообщается, что в соответствии со статьей 20 Закона Украины «Об основных принципах и требования к безопасности и качеству пищевых продуктов» операторы рынка обязаны изымать и / или отозвать в установленных законом случаях пищевые продукты, которые находятся в обращении, если установлено, что эти продукты могут вызвать вредное воздействие на здоровье человека, и письменно информировать компетентный орган о выявленных несоответствиях и принятых мерах.
В случае выявления вышеуказанной продукции в обращении, просят немедленно информировать Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области по т. (0542) 77 90 43.