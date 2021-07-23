В Сумах пьяную автоледи сдали невключенные фары Патрульные обнаружили нетрезвую водительницу в областном центре.

Поздно вечером, на улице Петропавловской, навстречу патрульным двигался автомобиль Daewoo Nexia без включенного ближнего света фар в темное время суток.

Остановив машину, за рулем инспекторы обнаружили 26-летнюю сумчанку. «Просто улица хорошо освещена, вот и не заметила, не включила свет», - объяснила свое нарушение та. Во время общения с женщиной патрульные обнаружили у нее признаки алкогольного опьянения. Этому она тоже нашла свое объяснение - просто еще днем выпила бутылку пива.

Водитель прошла освидетельствование на состояние опьянения, результат которого зафиксировал 0,84 промилле алкоголя (в 4 раза больше нормы). Поэтому на нее патрульные составили два административных материалы по ч. 2 ст. 122 (Нарушение правил пользования внешними осветительными приборами) и по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП. От управления женщину отстранили.