В первой лиге чемпионата Сумщины определились участники второго этапа 8 августа были сыграны матчи 10-го тура чемпионата области по футболу в первой лиге.

ФК «Дружба» Дружба - ФК «Колос» Шосткинская ОТГ 1:3

ФК «Лидер» Середина Буда - ФК «Шахтер-ДЮСШ» 0:3

ФК «Велетень-2» - ФК «Дружба» Сосновка 4:1

В итоге после 10 игр определилась первая четверка, которая сыграет еще в два круга для определения победителя: «Колос» - 28 очков, ФК «Шахтер-ДЮСШ им.Мамиашвили» - 17, «Велетень-2» - 16 и ФК «Дружба» - 16. «Дружба» (Сосновка) – 10 очков и «Лидер» - 0 завершили турнир.