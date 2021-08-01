В первой лиге чемпионата Сумщины определились участники второго этапа

ФК «Дружба» Дружба - ФК «Колос» Шосткинская ОТГ 1:3
ФК «Лидер» Середина Буда - ФК «Шахтер-ДЮСШ» 0:3
ФК «Велетень-2» - ФК «Дружба» Сосновка 4:1
В итоге после 10 игр определилась первая четверка, которая сыграет еще в два круга для определения победителя: «Колос» - 28 очков, ФК «Шахтер-ДЮСШ им.Мамиашвили» - 17, «Велетень-2» - 16 и ФК «Дружба» - 16. «Дружба» (Сосновка) – 10 очков и «Лидер» - 0 завершили турнир.
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