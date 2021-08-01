Команды с Сумщины сыграют в 3-м туре второй лиги (трансляции) Сегодня, 8 августа, три команды с Сумщины сыграют в 3-м туре чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

Все наши команды выступают в группе Б и будут играть на выезде. Начало матчей в 18.00.

Николаевская «Виктория», которая с 4 очками на 5-м месте сыграет против «Энергии» из Новой Каховки. Которая с 3 очками на 10-й позиции.

ФК «Тростянец», который с 4 очками на 9-м месте, сыграет с ФК «Никополь», у которого 1 очко и 14-е место.

Аутсайдер турнира ФК «Сумы» - 0 очков, 16-е место – сыграет в Херсоне с «Кристаллом» - 1 очко, 12-е место.