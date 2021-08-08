Украина завершила выступление на Олимпийских играх 2020

Последние представительницами нашей страны, которые выступили на главных соревнованиях четырехлетия стали художественные гимнастки, которые в командных соревнованиях финишировали в итоге седьмыми.
В период с 23 июля по 8 августа нашим спортсменам удалось завоевать 19 олимпийских наград (1-золотая, 6 серебряных и 12 бронзовых). Единственное золото нашей стране принес борец греко-римского стиля Жан Беленюк. Сумчане медалей не завоевали.
С уверенностью можно сказать, что по итогам Олимпиады 2020 Украина займет самое низкое в своей истории место в общем командном зачете (пока 44-е). Выше Косово, Багамы, Катар, Ирландия, Грузия, Узбекистан. Слования… По количеству наград эти соревнования стали для нас лучше разве что по Олимпиады 2016 года (11 медалей). В общем зачете по числу медалей украинцы повыше – 16-е.
Украина на Летних Олимпийских играх:
1996: 9 место - 23 медали (9-2-12)
2000: 21 место - 23 медали (3-10-10)
2004: 13 место - 22 медали (8-5-9)
2008: 11 место - 27 медалей (7-5-15)
2012: 14 место - 20 медалей (6-5-9)
2016: 31 место - 11 медалей (2-5-4)
2020: 44 место – 19 медалей (1-6-12)
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