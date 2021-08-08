На Сумщине еще 7 человек подхватили коронавирус По состоянию на 8 августа в Сумской области 78 671 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 7 человек (Сумы - 5, Сумской р-н - 2).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1345 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 76 931 человек, из них за минувшие сутки - 7 (Белопольский р-н - 1, Сумы - 6).