На Сумщине спасатели помогли освободить крышу дома от поваленного дерева (видео)

По предварительным данным, в с. Вовна Шосткинского района в результате сильного ветра дерево упало на крышу жилого дома.
Преодолев расстояние в более чем 30 км, на место вызова прибыло отделение Государственной пожарно-спасательной части из г. Шостка. В аварийных работах также приняли участие представители коммунальной службы и местное население. На месте работал частный кран. С помощью спецтехники, бензопил и другого снаряжения кровлю освободили от дерева.
Всего для оказания помощи от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники.
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