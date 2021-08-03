Сегодня «Альянс» примет «Волынь» (трансляция)

Липоводолинский «Альянс» после паузы, связанной с желанием президента клуба сняться с турнира, а затем передачи клуба в другие руки, снова выйдет на поле «Юбилейного». Соперником будет луцкая «Волынь». Начало в 17.00. Стоимость билетов - 40 грн. Дети до 12 лет включительно – бесплатно.
После двух туров «Волынь» с 4 очками на 4-м месте. «Альянс» с 0 после одной игры на 15-м.
В прошлом сезоне в Ахтырке «Альянс» проиграл «Волыни» 0:2, в гостях – 2:2.
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