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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:49151

Сумские хоккеистки выиграли чемпионат Европы

Сегодня, 7 августа, в Словении завершились игры в третьем дивизионе чемпионата Европы по хоккею на траве среди женщин.

Сборная Украины, полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея, в финале встретилась со швейцарками. Уже на первой минуте счет открыла Евгения Керноз. На 40-й удвоила преимущество Юлия Шевченко. Соперницы сумели один гол отквитать за 3 минуты до конца, но не более того.

В итоге 2:1 – четвертая подряд победа на турнире, и в следующем году сборная украины будет играть во втором дивизионе.

Спорт Хоккей на траве
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