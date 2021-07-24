Сумские хоккеистки выиграли чемпионат Европы Сегодня, 7 августа, в Словении завершились игры в третьем дивизионе чемпионата Европы по хоккею на траве среди женщин.

Сборная Украины, полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея, в финале встретилась со швейцарками. Уже на первой минуте счет открыла Евгения Керноз. На 40-й удвоила преимущество Юлия Шевченко. Соперницы сумели один гол отквитать за 3 минуты до конца, но не более того.

В итоге 2:1 – четвертая подряд победа на турнире, и в следующем году сборная украины будет играть во втором дивизионе.