Сумские хоккеистки выиграли чемпионат Европы

Сборная Украины, полностью составленная из воспитанниц сумского хоккея, в финале встретилась со швейцарками. Уже на первой минуте счет открыла Евгения Керноз. На 40-й удвоила преимущество Юлия Шевченко. Соперницы сумели один гол отквитать за 3 минуты до конца, но не более того.
В итоге 2:1 – четвертая подряд победа на турнире, и в следующем году сборная украины будет играть во втором дивизионе.
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